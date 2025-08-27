قسم الموهوبين بشرق الإسكندرية يكرم قيادات الإدارة التعليمية

كرم قسم موهوبين شرق التعليمية بمحافظة الاسكندرية قيادات الادارة من مديري المراحل وأقسام الإدارة تقديرا لدورهم المتميز في دعم موهوبي الإدارة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم وجلال عيد مدير إدارة شرق التعليمية.

من جانبه أكد أيمن خالد رئيس قسم الموهوبين بشرق الإسكندرية، أن قيادات شرق التعليمية تدعم طلاب ومعلمين بكل جهد وهو ما كان له تأثير في نجاح برامج الموهوبين بمركز الموهوبين.

وأضاف خالد، أن هذا يعد إنجازا كبيرا للإدارة لما تم تحقيقه من مركز متقدمة في مسابقات الوزارة.

ووجه خالد الشكر لأعضاء القسم الذين يعملون بنظام فريق واحد والهدف واحد، مؤكدا أننا نسعى بكل جهد لاستمرار مسيرة التميز لصالح طلابنا.

