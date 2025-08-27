الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قسم الموهوبين بشرق الإسكندرية يكرم قيادات الإدارة التعليمية

الإسكندرية
الإسكندرية

كرم قسم موهوبين شرق التعليمية بمحافظة  الاسكندرية قيادات الادارة من مديري المراحل وأقسام الإدارة تقديرا لدورهم المتميز في دعم موهوبي الإدارة.

تارا عماد بملامح سيدة عجوز في آخر حلقات just you (صور)

اشتراطات وإجراءات حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم وجلال عيد مدير إدارة شرق التعليمية.

 من جانبه أكد أيمن خالد رئيس قسم الموهوبين بشرق الإسكندرية، أن قيادات شرق التعليمية تدعم طلاب ومعلمين بكل جهد وهو ما كان له تأثير في نجاح برامج الموهوبين بمركز الموهوبين.

 وأضاف خالد، أن هذا يعد إنجازا كبيرا للإدارة لما تم تحقيقه من مركز متقدمة في مسابقات الوزارة.

ووجه خالد الشكر لأعضاء القسم الذين يعملون بنظام فريق واحد والهدف واحد، مؤكدا أننا نسعى بكل جهد لاستمرار مسيرة التميز لصالح طلابنا. 

الاسكندرية الدكتور عربي ابو زيد التربية والتعليم

