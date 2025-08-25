أخبار الفن اليوم: وصول أنغام مصر بعد رحلة علاج بألمانيا.. وفاة الإعلامي عاطف كامل.. شقيق محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة له بعد أزمته الصحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

أعلن الإعلامي محمود سعد عن عودة المطربة أنغام إلى مصر، قادمة من مدينة ميونخ الألمانية، بعد رحلة علاج استغرقت قرابة الشهر.



وكتب سعد منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه:" من الطائرة على أرض مصر، سمعت صوت أنغام وقلت لها حمد الله على السلامة، نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

أعلنت الإعلامية عواطف أبو السعود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة الإعلامي عاطف كامل، المذيع بالتليفزيون المصري.

كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة تصريحاتها بتدريس تاريخها الفني فى مناهج التعليم، واصفة ما تم تداوله حول مطالبتها بتدريس تاريخها فى التعليم بأنه تفاهة.



وأكدت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد: " ما تم تداوله حول مطالبتي بتدريس تاريخي فى التعليم هيافة وتفاهة من الناس اللى بتكتب واللى بتصدق، ولو اللى كتب هذا الكلام عنده مصداقية فعليه بنشر الفيديو الذى يثبت طلبي هذا".

طرح النجم اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة صحاك الشوق، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، وتأتي هذه الأغنية من بعد آخر أغانيه كيفك ع فراقي، والذي شارك فيها نجله محمد.

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية مفاجئة، وشاركت متابعيها صورة لها وهي تجري تحاليل طبية.



كما طلبت من كل متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتجاوز الأزمة وتمر من وعكتها.





حرص الفنان مجدي صبحي على توجيه رسالة دعم ومساندة لشقيقه الفنان الكبير محمد صبحي، بعد الأزمات الأخيرة التي تعرض لها، والتي شملت وعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، إضافة إلى نشوب حريق في محيط منزله ومسرحه بمنطقة أكتوبر وقرية سمبل.





تستقبل دور العرض بالمملكة العربية السعودية صباح الخميس المقبل فيلم درويش الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف.



يجسد الفنان عمرو يوسف خلال أحداث فيلم درويش شخصية نصاب في فترة زمنية معينة، ويقوم بعمليات نصب كثيرة، ولكن خلال رحلة النصب يتعرض لموقف يقلب حياته رأسًا علي عقب ويغير مجرى حياته كاملًا إلى أن يصبح بطلا شعبيًّا.

