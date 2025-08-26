وزير البترول يعتمد الجمعيات العمومية لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وبتروجاس

انعقدت صباح اليوم الجمعيات العامة لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وبتروجاس، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات توزيع المنتجات البترولية الوطنية تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات المواطن اليومية من الوقود والخدمات.

وشدد الوزير خلال الجمعيات التي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية التعجيل بالاستثمار في ضبط سلامة عمليات نقل المنتجات البترولية لمنع الحوادث، وإجراء مراجعة مستمرة للمنظومة والضوابط، واستخدام الأساليب الحديثة حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة على الطرق.

وأكد الوزير أن تطوير محطات شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول بمختلف المحافظات وتنويع ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء يمثل نقلة وتميز للشركتين ويعكس التزامهما بتقديم خدمة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطور.



أهمية التسويق الجيد للمبيعات في زيوت مصر للبترول

كما أكد الوزير على أهمية التسويق الجيد لزيادة مبيعات زيوت مصر للبترول عالية الجودة المعتمدة من شركات عالمية ومنتجات الكيماويات والمنظفات لشركات مصر للبترول والتعاون والنيل، بما يضمن تعزيز تواجدها في السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.

وأوضح المهندس محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، أن الشركة حققت خلال العام المالي 2024/2025 إجمالي مبيعات 8.6 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت، وانها استثمرت 477 مليون جنيه لتحسين منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأنظمة الإنذار والإطفاء.

كما واصلت تحديث شبكة محطات التموين والخدمة بتطوير 60 محطة وتشغيل 7 محطات جديدة ليصل الإجمالي إلى 1562 محطة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن بدء إنشاء محطتين متكاملتين بالعاصمة الإدارية، و طورت أيضا مجمع الزيوت بالإسكندرية بهدف رفع حجم الصادرات لإفريقيا والدول العربية، كما تواصل تطوير نشاطها في تموين الطائرات بالوقود حيث تميزت الشركة في مواكبة الطلب الكبير بمطار القاهرة والمطارات التي تستقبل أفواج السياحة مع عطلة أعياد الميلاد.

وأشار المحاسب مصطفى السيد، رئيس شركة التعاون للبترول، إلى بلوغ مبيعات المنتجات من البنزين والسولار والمازوت حوالي 9.4 مليون طن. وتدير الشركة 32 مستودعًا تمثل 35% من السعة التخزينية في مصر، وتقدم خدماتها في 1232 محطة وقود، بينها 373 محطة تم تطويرها وجار تشغيل 17 محطة جديدة، وتوسعت الشركة في إنتاج وتسويق الزيوت الحديثة عالية الأداء محليًا بحصة سوقية 16%. محققةً زيادة في متوسط ربحية الطن بنسبة 10% نتيجة زيادة المبيعات إلى جانب تصدير 1022 طنًا من الزيوت للأسواق الخارجية، وفي نشاط تموين السفن، سجلت المبيعات نحو 16 مليون دولار، كما واصلت التوسع في سوق الكيماويات ومنتجات العناية المنزلية من خلال علامتها التجارية "VIDA".

أهمية البوتجاز للمواطن والاهتمام برفع الحالة الفنية للاسطوانات

وخلال جمعية بتروجاس، أوضح الوزير أن سلعة البوتاجاز سلعة حيوية بالنسبة للمواطن، مؤكدًا على أهمية وصولها إليه بيسر وأمان، والاهتمام برفع الحالة الفنية لأسطوانات البوتاجاز المتداولة منذ فترة طويلة مع ضخ أسطوانة جديدة لضمان الاستخدام الآمن لها.

وفي سياق متصل أوضح المحاسب محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أنه تم توفير كمية 3.674 مليون طن من البوتاجاز بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، وتعبئة 313 مليون أسطوانة من خلال 45 محطة تعبئة تابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن عدد مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية بلغ 3028 مركزا، مشيرا إلى إصلاح وصيانة 2.5 مليون أسطوانة بمصانع الشركة بهدف الاستخدام الآمن، وضخ 175 ألف أسطوانة جديدة.

