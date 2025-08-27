البترول توضح أهمية بئر "شمال لوتس" الاستكشافي (فيديو)

أكدت المهندسة عبير الشربيني المتحدث باسم وزارة البترول، أن منطقة الصحراء الغربية واعدة، فى الاكتشافات البترولية، موضحة أن البئر الاستكشافي "شمال لوتس العميق-1" تم حفره بشكل أفقي.



وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية " صدى البلد"، إنه من المتوقع أن يكون إنتاج البئر المستكشف يصل إلى 3000 برميل زيت مكافئ يوميا، و1835 برميل بترول، و7 ملايين قدم مكعب يوميا.



وأضافت: " البئر الاستكشافي هو أول بئر استكشافي بالحفر الأفقي وهذا سيساعد فى تعميمها على باقي الشركات باستخدام التكنولوجية مع أنها عالية التكلفة ولكنها مضمونة"، مؤكدة: "استخدام التكنولوجيا في مرحلة الاستكشاف يؤكد ثقة المستثمرين فى الحوافز الاستثمارية التى تقدمها، وأن بيئة الاستثمار فى مصر جاذبة، وهو ما يساهم فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".



نجاح حفر البئر الاستكشافي

وكانت وزارة البترول أعلنت نجاح حفر البئر الاستكشافي "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول في صحراء مصر الغربية، باستثمارات من شركة "إيني" الإيطالية.

وأكدت الوزارة أن البئر يُضيف يوميًا نحو 1835 برميلًا من البترول الخام، و7 ملايين قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 3000 برميل مكافئ، وقد تم بالفعل وضعه على خريطة الإنتاج وتُقدّر احتياطيات الكشف بنحو 5 ملايين برميل مكافئ.

