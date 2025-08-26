بعد حرب الـ 12 يوما وتعرضها لهزات داخلية وخارجية.. إيران تسعى لاستعادة مخالبها.. جهود حثيثة لتعزيز قواتها الجوية وقدراتها العسكرية.. وإصلاح الإخفاقات الدفاعية أبرز التحديات

سلط تقرير لموقع "ناشيونال إنترست" الضوء على أن علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بدأ العمل علي إعادة المخالب لبلاده، بعد ما تعرضت له من هزات داخلية وخارجية، بعد حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل.

إيران تعود للهجة التصعيد

وعادت إيران بعد أيام من تعيين لاريجاني، إلى لهجة التصعيد والحروب والإشارة بأن الهدوء الحالي ليس سلامًا، بل فترة إعادة تسليح لوكلائها.

إعادة بناء دفاعاتها الجوية، وتعزيز قوتها الصاروخية

وكان أقر لاريجاني بأن الخسائر التي تكبدتها طهران في مواجهتها مع إسرائيل لم تنته، بل توقفت مؤقتًا، مؤكدًا أن إيران تعمل على إعادة بناء دفاعاتها الجوية، وتعزيز قوتها الصاروخية، وتوسيع شبكات الرادار، مع السعي للحصول على أنظمة متقدمة من دول مثل الصين.

وبحسب الصحيفة"ناشيونال إنترست"، فأن التصعيد في التصريحات الأخيرة يكشف عن نوايا طهران لتعزيز قدراتها العسكرية، مما يثير مخاوف من تصعيد إقليمي جديد، خصوصًا أن أبرز ما قاله لاريجاني هو تأكيده على دور "محور المقاومة"، الشبكة العابرة للحدود التي تضم جماعات مثل حزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن.



وكانت أنكرت إيران سيطرتها المباشرة على هذه الجماعات لفترةطويلة لكن لاريجاني أقر بأنها تمثل امتدادًا استراتيجيًا لقوة الردع الإيرانية، مقارنًا إياها بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

تحديات إيران وإعادة التسلح



على الرغم من الضعف الظاهري لإيران، حيث خسر حزب الله قادته، وتشتتت حماس بعد حرب استمرت عامين تقريبًا، وتحولت لجماعات العراقية إلى السعي وراء النفط بدلًا من مهاجمة القواعد الأمريكية، يرى لاريجاني أن هذه الانتكاسات مؤقتة.

وكُلف "مجلس الدفاع الأعلى" بإصلاح الإخفاقات الدفاعية، مع التركيز على تسريع برامج الصواريخ والطائرات المسيرة، والبحث عن شراكات خارجية لتعزيز القدرات العسكرية. وهذا الهدوء المؤقت، وفقًا للاريجاني، ليس استسلامًا، بل فرصة لإعادة التسلح وإعادة ضبط الاستراتيجية.



الخطر المستمر والحلول المطلوبة



ووفق "ناشيونال إنترست"، تُسلط تصريحات لاريجاني الضوء على اعتماد إيران على الخداع، حيث أنكرت لعقود سيطرتها على ميليشياتها، لكنها الآن تُقر بأنها جزء من بنيتها العسكرية.

ويحذر التقرير من أن الهدوء الحالي ليس سلامًا، بل فترة إعادة تسليح، مؤكدًا أن الضغط المستمر، من خلال عقوبات اقتصادية مشددة، وخنق الشبكات المالية غير المشروعة، وضربات عسكرية حاسمة إذا لزم الأمر، هو السبيل الوحيد لكسر هذه الحلقة.

