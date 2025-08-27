الخميس 28 أغسطس 2025
حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة السرقة بالإكراه في سوهاج

محكمة سوهاج
محكمة سوهاج

أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، حكمًا بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" عامل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بسرقة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح بدائرة مركز جهينة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة المجني عليه بالإكراه، بعد أن قام باعتراضه في الطريق العام، واستولى منه على حافظة نقوده ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح، قبل أن يلوذ بالفرار.

جهود الأجهزة الأمنية

عقب ارتكاب الجريمة، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، وأجرت التحريات اللازمة التي أكدت صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.

قرار المحكمة

وبعد نظر أوراق الدعوى وسماع الشهود ومرافعة النيابة، أصدرت المحكمة قرارها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

