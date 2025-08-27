أبطال فيلم "ماما وبابا" يصلون العرض الخاص والساحر كريس المصري يفاجئ الجمهور (فيديو وصور)

وصل منذ قليل النجم محمد عبد الرحمن توتا إلى العرض الخاص لفيلمه "ماما وبابا" مع ياسمين رئيس في أحد السينمات الكبري بمدينة أكتوبر.

كما وصل أيضًا الساحر كريس المصري إلي العرض الخاص، والذي فاجأ جمهوره بألعابه السحرية.

العرض الخاص لفيلم بابا وماما

ويعد فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي “رشيدي فيلم”، وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الرسمي الأول لـفيلم "ماما وبابا"، والذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا، والفنانة ياسمين رئيس، ويجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ أغسطس بمصر، و١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي.

