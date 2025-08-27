الخميس 28 أغسطس 2025
أرقام خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي أمام بيراميدز قبل القمة المرتقبة بالدوري

يستعد فريق الأهلي بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لمواجهة نظيره فريق بيراميدز ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز في قمة البطولة المحلية.

ويحمل خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي الحالي ذكرى غير سارة خلال مواجهاته أمام بيراميدز، حيث واجه المدرب الإسباني السماوي في مباراتين خلال تواجده على رأس القيادة الفنية لفريق أورلاندو الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا الموسم الماضي، حيث تعادل في الذهاب وخسر بمباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدفين.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

