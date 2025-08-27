ليفربول مستعد لدفع 30 مليون إسترليني لضم نجم كريستال بالاس قبل غلق القيد

تمسك مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، بضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس، قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية الحالية يوم 1 سبتمبر المقبل.

وكشف فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، إن ليفربول دخل في مفاوضات مكثفة لضم مارك جويهي وأبدى استعداده لدفع 30 مليون جنيه إسترليني، خاصة بعد موافقة جويهي على عرض الريدز وينتظر إيجاد كريستال بالاس للبديل والسماح له بالرحيل.

ولا يمانع كريستال بالاس في رحيل الدولي الإنجليزي إلى ليفربول ولكن بعد إيجاد بديل، وفي حالة إتمام الصفقة سيوقع جويهي على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

في المقابل يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

فان دايك يعلق على فوز ليفربول بثلاثية أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

فيما أكد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، إن انتصارهم ضد نيوكاسل بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي كان صعبًا بسبب ظروف اللقاء.

وقال فان دايك، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية،:نحن جميعًا نعرف أن من الصعب اللعب في هذا الملعب.

وتابع: نحن نعرف أن هناك الكثير من الزيت المسكوب على النار هذا الأسبوع حتى يتوهج نيوكاسل.

وخطف فريق ليفربول فوزًا مثيرًا من مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت، مساء الإثنين، على ملعب سانت جيمس بارك، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف ليفربول، جرافنبيرخ وهوجو إيكيتيكي وريو نجوموها، في الدقائق 35 و46 و90+10، بينما أحرز برونو جيمارايش وأوسولا هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 57 و88.

وتعرض جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

