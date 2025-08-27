الخميس 28 أغسطس 2025
أخبار مصر

رئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير لـ "فيتو": لم نحصل على قروض باسم العملاء

مهندس صادق سليمان،
مهندس صادق سليمان،

قال المهندس صادق سليمان، العضو المنتدب لـشركة المعادي للتنمية والتعمير، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الشركة لم تحصل على أي قروض باسم العملاء، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه هو بند "حق الحوالة" المتضمن في عقود الوحدات السكنية، وهو إجراء متعارف عليه ويعمل به جميع المطورين العقاريين في السوق المصرية.  

وأوضح سليمان أن هذا الإجراء يمنح شركات التطوير العقاري الحق في التنازل عن باقي ثمن الوحدات لإحدى البنوك أو الحصول على قرض بضمانها، وهو ما لا يترتب عليه أي ضرر للعملاء أو مالكي الوحدات.  

وأشار إلى أن الشركة أنهت بالفعل أوراق أكثر من 70% من العملاء ضمن هذا الإطار، لافتًا إلى أن الشركة تحرص على تقديم تيسيرات مستمرة لكافة عملائها، في إطار الحفاظ على مصالحهم وتعزيز ثقتهم. 

وفي سياق متصل، كشف العضو المنتدب لشركة المعادي للتنمية والتعمير عن خطة تطوير شاملة تنفذها الشركة حاليًا، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الفني، المالي، والإداري، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين توظيف الإيرادات. 

وأضاف سليمان أنه تولى مسئولية إدارة الشركة في يوليو 2024، وبدأ منذ ذلك الحين في ترتيب الأولويات بما يخدم الأهداف الإنتاجية ويعزز من كفاءة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الشركة تستعد حاليًا للانتهاء من التجهيزات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية الشهر المقبل. 

وأشار سليمان إلى أن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المشروعات الكبرى، على رأسها مشروع "المعادي فيو" بمدينة الشروق، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، ويجري العمل على استكمال باقي المراحل. 

كما أوضح أن الشركة تنفذ مشروعًا ضخمًا في مدينة المنصورة الجديدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يحقق عوائد تقدر بنحو 29 مليار جنيه. 

وأكد المهندس صادق سليمان أن الشركة نجحت هذا العام في خفض إجمالي الدين إلى 710 ملايين جنيه، كما تم إنشاء إدارة جديدة خاصة بالتدفقات النقدية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الصرف لتحقيق الانضباط المالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام، وتسعى إلى تحقيق التكامل والتعاون بين شركات الشركة القابضة للتشييد والبناء، بما يحقق أهداف التنمية والتطوير المستدامة.

