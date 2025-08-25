توريط العملاء في قروض بدون موافقتهم، شركة المعادي للتنمية والتعمير ترتكب خطأ قانونيا فادحا

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة قطاع الأعمال إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع العملاء الذين يتعاملون مع شركاتها، ومنها شركة المعادي للتنمية والتعمير، وهي واحدة من أعرق شركات القابضة للتشييد والبناء، والتي تعاني حاليا من حالة من التخبط الواضحة بفعل قرارات خاطئة يحاسب عليها القانون.

يتهم العملاء الشركة بأنها ارتكبت في حقهم جريمة مكتملة الأركان، حيث إن شركة المعادي للتنمية والتعمير قامت بالحصول على قرض من شركة الأهلي للتمويل العقاري، باسم جميع عملاء الشركة، عن طريق إدخال عقود العملاء الذين حصلوا على وحدات سكنية أو أراضٍ أو فيلات في جميع مشروعات الشركة بـ: المعادي، الفسطاط، الشروق، والمنصورة الجديدة، ووصل الأمر إلى أيضا إلى إدراج أسماء العملاء الحاصلين على قطع أراضٍ من الشركة في عدة مناطق أخرى.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "فيتو" من عملاء الشركة، فإن هذا الإجراء تم دون إبلاغهم، كما أن عقود مالكي الوحدات المتعاقدين مع الشركة لا تنص ضمن أي بند من بنودها على الحصول على أية قروض.

ووفق المعلومات والمستندات فأن آلاف العملاء المتعاقدين مع شركة المعادي على شراء وحدات، تم إدراج أسمائهم ضمن الحاصلين على قروض تمويل من البنك الأهلي، حيث تُعد هذه القضية واحدة من أبرز المخالفات التي تعكس غياب الرقابة على شركات الإسكان الحكومية في مصر.

إدراج قروض باسم المتعاقدين على وحدات المعادي للتنمية والتعمير

ووفقا للمصادر فإنه تم الحصول على قرض بملايين الجنيهات من شركة الأهلي للتمويل العقاري، باسم آلاف العملاء دون علمهم، عن طريق إدخال عقود الوحدات المشتراة من الشركة وبدون موافقة كتابية أو ضمنية منهم.

وبحسب المصادر والعملاء وصل الأمر إلى أنه تم إدراج هذه القرض باسم العميل دون إعلانه بذلك، حيث تم تسجيله كـ قرض إسكان دون موافقته بالمخالفة للقانون، مع العلم أن العميل اشترى وحدته من شركة المعادي بأسعار مرتفعة تصل لـ ٤٠ ألف جنيه للمتر الواحد.

المثير في هذه القضية والتي تم كشفها من خلال بعض العملاء الذين وجدوا أنفسهم حاصلين على قرض إسكان دون علمهم، وتم تسجيل أسمائهم في البنك المركزي بأنهم حاصلون على قروض يتم سدادها من خلال شركة المعادي، ويظهر ذلك خلال الاستعلام البنكي ويكون عائقا في وجه صاحبه بأن يحصل على قرض آخر.

قرار سابق يورط عملاء الشركة مع البنوك

تواصلت فيتو مع المهندس صادق سليمان العضو المنتدب لشركة المعادي للتنمية والتعمير، والذي أكد صحة الأمر، قائلا: إن رئيس مجلس الإدارة السابق هو من تعاقد مع شركة الأهلي للتعمير للحصول على هذه القروض، معللا ذلك بأنه قرار قديم اتخذه من سبقوه، وأنه بصدد حل هذه المشكلة بالرغم من عدم مسئوليته عن القرار، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات للإدارة المالية بعمل تقرير شامل بأسماء العملاء المسجل بأسمائهم القروض لإيجاد حل لهذه القضية.

أزمة وليد محمد مع شركة المعادي للتعمير

كان وليد محمد، مشتري إحدى الوحدات السكنية في الفسطاط، من شركة المعادي للتعمير، أكد أنه تعاقد مع الشركة برغم أن السعر الذي طرحته الشركة يفوق أسعار الشقق في عمارات الأهالي والمنطقة المحيطة، والتزم بسداد الأقساط الشهرية للشركة، ولكن فوجئ عند محاولة شراء سيارة بالقسط رفض تمويل السيارة بسبب وجود قرض مسجل ضمن قواعد بيانات البنك المركزي.

وتابع: إنه لم يتعامل مع أية بنوك من قبل، ولم يحصل على أية قروض، إلا أن موظف البنك أكد له بأن حاصل على قرض من شركة الأهلي للتمويل العقاري، مضيفا: ذهبت إلى مقر الشركة للاستفسار عن هذا القرض، ظنا مني أنه خطأ في الاسم والبيانات، إلا أن الموظف سألني هل حصلت على شقق من شركة المعادي للتنمية والتعمير فأجبته نعم، لدي شقة في منطقة الفسطاط، فقال لي هذا القرض حصلت عليه الشركة باسمك، فكيف تحصل شركة إسكان قمت بشراء شقة منها على قرض باسمي دون الرجوع لي.

وتساءل وليد محمد، كيف يتم إدراج اسمي في هذا القرض دون علمي؟ ولا توقيعي علي أية قروض؟!، مشيرا إلى أنه قام بعمل بلاغ بهذه الواقعة، وسيطالب الشركة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

أزمة أخرى تضرب شركة المعادي للتعمير

أما أحمد حلمي، أحد المتعاقدين مع الشركة، فقال: قمت بشراء وحدة سكنية من شركة المعادي للتنمية والتعمير في مشروع المعادي فيو بمدينة الشروق، والتزمت في دفع الأقساط المبرمة وفقا للعقد، ولكن تقدمت لوزارة الإسكان للحصول على شقة لابني، وفوجئت بالرد بأني أحد مستفيدي قروض الإسكان من شركة تمويل عقاري، بنفس قيمة المبلغ المتبقي على وحدة المعادي فيو بالشروق.

تابع: توجهت الى مكتب رئيس شركة المعادي، والذي استدعي موظف المالية في الحال، وفاجأني بأوراق موجهة لشركة الأهلي للتمويل العقاري، تفيد بسداد قيمة القرض، متسائلا: كيف تقوم شركة المعادي بالحصول على قرض باسمي، وتحجج الموظف بأن قرار الحصول على هذا القرض قرار خاطئ من رئيس مجلس الإدارة السابق.



رسالة المتضررين إلى وزير قطاع الأعمال

وطالب العديد من المتضررين من هذا التصرف، وزير قطاع الأعمال العام، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشفافية، مناشدين الجهات الرقابية بمراجعة جميع القرارات الإدارية بشركة المعادي للتنمية والتعمير.

