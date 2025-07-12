إزالة 9 حالات بناء مخالف على أراض زراعية في قنا

تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وتم تنفيذ إزالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية وبقيادة أحمد فريج، وحاتم يمنى

نائبا رئيس المركز، وبحضور ناجح حلمى رئيس مجلس قروى الشعانية ورئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بنجع حمادى،واللواء نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، ونائب مأمور مركز شرطة نجع حمادى ومعاون المباحث والقوة الأمنية المرافقة، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ومن جانبه أكد الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ 9 حالات إزالة فورية عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 1200 متر تقريبا بارتفاعات مختلفة ما بين المتر والنصف والثلاثة أمتار، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وجاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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