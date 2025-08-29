السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 تشهد الأيام الحالية استعدادات حزبية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث يقوم كل حزب باختيار مرشحيه للدفع بهم في الانتخابات المقبلة سواء على مستوى نظام القائمة الوطنية التي سيتم تشكيلها بالتنسيق بين عدد من الأحزاب أو على مستوى المقاعد الفردية.

انتخابات مجلس النواب

وترصد فيتو، ضوابط وإجراءات انتخابات مجلس النواب وفقا لقانون مجلس النواب، حيث ينص القانون علي تقسيم المقاعد، بواقع 50% للمقاعد الفردية، و50% للمقاعد ضمن القوائم الانتخابية. 

نظام انتخابات مجلس النواب 2025

ونظم قانون مجلس النواب، التفاصيل الخاصة بإعداد القوائم الانتخابية التي تجري عليها انتخابات مجلس النواب 2025.

تقسيم الدوائر الانتخابية

 وتنص المادة 4 من قانون مجلس النواب على: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وتنص المادة 5 من قانون مجلس النواب على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

– ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
– مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
– مترشحين اثنين من الشباب.
– مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– تسعة مترشحين من المسيحيين.
– ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
– ستة مترشحين من الشباب.
– ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
 

وجوب استمرار الصفة الانتخابية

 وتنص المادة (6) من قانون مجلس النواب على: يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى اُنتخبت على أساسه.

يشار إلى أن المادة 3  من قانون مجلس النواب تنص على: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات المقبلة الدوائر الانتخابية القوائم المغلقة المطلقة القائمة الواحدة المصريين المقيمين في الخارج انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 نظام القوائم المغلقة المطلقة نظام القوائم المغلقة

مواد متعلقة

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

ضوابط تشكيل مجلس النواب وعدد الأعضاء وفقا للقانون

أمانة الإعلام بـ "الجبهة الوطنية" تبحث الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

بعد هدفه في مرمى التعاون، ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟ (فيديو)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads