منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق، خلال هذه المرحلة لمتابعة طلبات الراغبين في الترشح.





موعد بدء الترشح من يوم 13 سبتمبر وحتى يوم 21 من نفس الشهر

و بحسب مصادر مطلعة سيتم الإعلان عن الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، بشهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الترشح من يوم 13 سبتمبر حتى يوم 21 من نفس الشهر وستنطلق الانتخابات بالخارج يوم 20 أكتوبر المقبل لمدة يومين ثم يليها التصويت بالداخل لمدة يومين آخرين على أن تعلن النتيجة في شهر نوفمبر المقبل.

الشروط المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

ووفقًا للتعديلات الأخيرة في بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والمنشورة في الجريدة الرسمية، فما هى الشروط المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جاءت كالآتي:

1-أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2-ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

3-أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

4-ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

5-أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل.

6-أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

