3 أندية تتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ

تأهلت 3 أندية مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها بعد نهاية مباريات، أمس الثلاثاء، من الدور الفاصل الأخير.

وبلغت أندية بافوس القبرصي وبودو جليمت النرويجي وكيرات ألماتي الكازاخستاني مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها محققة إنجازًا كبيرًا بعد بضع محاولات.



وتمكن فريق بافوس القبرصي من إقصاء النجم الأحمر لبلجراد الصربي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 1991 بعد تعادلهما إيابا 1-1، وكان الفريق القبرصي فاز في بلجراد 2-1.

وأصبح بافوس ثالث فريق قبرصي يبلغ دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد أبويل نيقوسيا (4 مرات) وأنورتوسيس فاماغوستا (مرة واحدة).

وأقصى فريق كيرات ألماتي الكازاخستاني نظيره سيلتيك الأسكتلندي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 1967 بضربات الترجيح، بعدما انتهى لقاءا الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.



وأصبح كيرات ألماتي ثاني فريق من كازاخستان يبلغ دور المجموعات بعد فريق أستانا.

كما حقق بودو جليمت النرويجي إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول فريق نرويجي يبلغ دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق النرويجي الإنجاز على حساب ستورم جراتس النمساوي، رغم خسارته في مباراة الإياب 2-1 مستفيدا من فوزه ذهابا 5-0.



وبتلك النتيجة وصل عدد الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري إلى 32 فريقا من إجمالي 36، حيث يتبقى 4 مقاعد سيتم تحديدها في مباريات، مساء اليوم الأربعاء.

كلوب بروج البلجيكي يستضيف جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بعد الفوز ذهابًا 3-1 في بلجيكا، وكوبنهاغن الدنماركي يلتقي بازل السويسري بعد التعادل ذهابا 1-1 في سويسرا.



كما يواجه بنفيكا منافسه فنربشخة التركي بعد التعادل ذهابا سلبيا دون أهداف في تركيا، وكارباخ أجدام الأذربيجاني يستضيف فرينكفاروزي المجري بعدما حقق نتيجة إيجابية خارج أرضه بالفوز 3-1.

وتقام قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الساعة الـ6 مساءً.

