بعد 3 محاولات فاشلة، انطلاق صاروخ "ستارشيب" في رحلة تجريبية جديدة (فيديو)

أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك صاروخها العملاق "ستارشيب" في رحلتها التجريبية العاشرة، المُصمّم للذهاب إلى القمر والمريخ، يوم الثلاثاء في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات تقنية.

وتم إطلاق الصاروخ الذي يتجاوز ارتفاعه 120 مترًا من مطار "ستاربيس" الفضائي في ولاية تكساس الأمريكية عند الساعة 19:30 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الساعة 2:30 فجر الأربعاء بتوقيت موسكو).

وأطلق الصاروخ بنجاح بعد 3 محاولات فاشلة هذا العام.

وكان مقرّرا لهذه الرحلة أن تتم الأحد لكنّها أرجئت بسبب سوء الأحوال الجوية إلى الإثنين ومنه إلى الثلاثاء، للسبب نفسه، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

Open the pod bay door, HAL



Starship deploying @Starlink simulator sats pic.twitter.com/3CSOyulzcJ — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025



وتأتي هذه الرحلة التجريبية العاشرة بعد 3 اختبارات جوية وواحد أرضي انتهت جميعها بانفجارات، في سلسلة إخفاقات تقنية تثير شكوكًا متزايدة حول مدى التقدم الحقيقي، الذي تحرزه الشركة.

وتخلت "سبيس إكس" عن الخطة لإعادة المركبة إلى منصة الإطلاق، وبدلا من ذلك من المخطط أن تهبط بعد انتهاء الرحلة على سطح الماء في خليج المكسيك.

وتحمل المركبة 8 أجهزة تحاكي أقمار "ستارلينك" للاتصال. كما تسعى "سبيس إكس" لاختبار متانة "ستارشيب" أثناء عودتها إلى الأرض.

وكان من المقرر إطلاق المركبة يوم 24 أغسطس، ولكن تم تأجيل الإطلاق مرتين بسبب عدم جاهزية البنية التحتية على الأرض والظروف الجوية السيئة.

