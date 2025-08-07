وزير التجارة الأمريكي: أتوقع حصيلة شهرية 50 مليار دولار من الرسوم الجمركية

مع دخول الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ، اليوم الخميس، توقع وزير التجارة في الولايات المتحدة هوارد لوتنيك أن تصل حصيلة بلاده من عائدات الرسوم الجمركية إلى 50 مليار دولار أو ما يزيد عن ذلك شهريا، وذلك مقارنة بنحو 30 مليارا خلال يوليو.

وقال وزير التجارة الأمريكي، خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، الخميس: "كما يقول الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)، قد يستمر هذا الرقم في الارتفاع، ليصل في النهاية إلى تريليون دولار".

وأضاف الوزير الأمريكي: "هذه أرقام مذهلة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا أحد يرد. الجميع يدرك أهمية البيع للمستهلك الأمريكي. المستهلك الأمريكي هو العامل الأقوى على وجه الأرض بالنسبة للاقتصاد، ودونالد ترامب يستغله لصالح الشعب الأمريكي".

ودخلت التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من العديد من الدول حيز التنفيذ اليوم الخميس، وهو ما زاد متوسط رسوم الاستيراد الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ قرن وسط رسوم مفروضة بنسب تتراوح بين 10 و50%.

الرسوم على الرقائق والأدوية

أيضًا أعلن الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، عن اعتزامه فرض تعرفات جمركية 100 بالمئة تقريبا على واردات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات ما لم تلتزم الشركات بإنتاجها في الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية محدودة على واردات الأدوية ستزيد إلى 250% في وقت لاحق.

ومن المتوقع معرفة تفاصيل التعريفات المفروضة على هذين القطاعين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال وزارة التجارة الأمريكية تحقيقاتها في تأثير تلك الواردات على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة الأمريكي إن الشركات ربما تحصل على إعفاءات من التعرفات المتوقعة على أشباه الموصلات إذا قدمت خططًا لبناء مصانع في أميركا، على أن تشرف جهة تدقيق على تنفيذ تلك الخطط.

وأضاف لوتنيك: "هدفه هو تصنيع أشباه الموصلات هنا"، وتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى ضخ استثمارات قيمتها تريليون دولار من أجل دعم التصنيع المحلي.

إمكانية تمديد مهلة الاتفاق مع الصين

وحول ما إذا كانت هناك إمكانية لتمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، قال وزير التجارة الأمريكي إن ذلك ممكن.

وقال لوتنيك: "أعتقد أننا سنترك اتخاذ تلك القرارات للفريق التجاري وللرئيس، لكن يبدو أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق ويمددون (الموعد) 90 يوما أخرى، لكنني سأترك الأمر لذلك الفريق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.