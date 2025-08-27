أول إجراء من الأطباء ضد طبيب النساء والتوليد صاحب فيديو الرقص مع رضيع داخل غرفة العمليات

أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للمهنة.

وأكدت النقابة في بيان لها، رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ومع القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية شرف المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع بالأطباء ورسالتهم السامية.

وأثار مقطع فيديو لطبيب نساء وتوليد خلال احتفاله بمولود جديد داخل غرفة العمليات حالة من الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي ظهر فيه الطبيب وهو يحمل الطفل بطريقة وصفت بالمثيرة للجدل ويؤدي ما يعرف بـ"رقصة PUBG"، اعتبره كثيرون تجاوزًا لحدود المهنية وتحويلًا للحظة إنسانية مؤثرة إلى مشهد استعراضي بحثًا عن التريند، بينما أبدى آخرون تخوفهم من أن يشكل هذا السلوك خطرًا على المولود ويؤثر سلبًا في صورة الأطباء.

