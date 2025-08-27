الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول إجراء من الأطباء ضد طبيب النساء والتوليد صاحب فيديو الرقص مع رضيع داخل غرفة العمليات

طبيب نساء وتوليد
طبيب نساء وتوليد يحتفل بمولود جديد، فيتو
ads

أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للمهنة.

وأكدت النقابة في بيان لها، رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ومع القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.

دويدار يبحث مع نائب وزير الصحة سبل تعزيز الجهود السكانية في سوهاج

أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن الاعتداء على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية شرف المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع بالأطباء ورسالتهم السامية.

وأثار مقطع فيديو لطبيب نساء وتوليد خلال احتفاله بمولود جديد داخل غرفة العمليات حالة من الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي ظهر فيه الطبيب وهو يحمل الطفل بطريقة وصفت بالمثيرة للجدل ويؤدي ما يعرف بـ"رقصة PUBG"، اعتبره كثيرون تجاوزًا لحدود المهنية وتحويلًا للحظة إنسانية مؤثرة إلى مشهد استعراضي بحثًا عن التريند، بينما أبدى آخرون تخوفهم من أن يشكل هذا السلوك خطرًا على المولود ويؤثر سلبًا في صورة الأطباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعتداء علي طبيب امراض النساء والتوليد طبيب نساء وتوليد نقابة الأطباء نائب وزير الصحة

مواد متعلقة

بدون تراخيص وحيازة مواد مخدرة، الصحة تغلق 16 منشأة لعلاج الإدمان بالمقطم

رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد المجمع الطبي بطنطا

المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تسجل 110 آلاف زيارة منذ إطلاقها

وزير الصحة يبحث ملف تكليف أعضاء المهن الصحية وآليات توزيعهم على المستشفيات

الصحة: إطلاق مبادرة “بداية آمنة” لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض نسب القيصرية

ارتفاع ضغط الدم، متى يتحول إلى أزمة تهدد الحياة؟

الإسعاف تكشف حقيقة فيديو حادث مروري عنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير إندونيسيا التعاون الثنائي ودعم خطط التصدير

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads