أخبار مصر

حي الهرم يواصل تنفيذ الإزالات بشارع سلطان خطاب ومسجد التوحيد ومنشأة البكاري (صور)

المخالفات، فيتو
المخالفات، فيتو

واصلت أجهزة حي الهرم بمحافظة الجيزة تنفيذ حملات الإزالة المكثفة، حيث شملت الأعمال قطاعات ومناطق شارع سلطان خطاب ومحيط مسجد التوحيد ومنشأة البكاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

وجرت الحملات تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وبمشاركة مجموعة عمل ميدانية من الإدارات المعنية، التي قامت برصد وإزالة المخالفات بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات مستمرة بشكل يومي في مختلف القطاعات

وأكد رئيس حي الهرم أن الحملات مستمرة بشكل يومي في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة فرض الانضباط والالتزام بالقانون، وعدم السماح بعودة أي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية محافظة الجيزة لحماية المظهر الحضاري للمدينة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان سير حركة التنمية العمرانية بشكل منظم يتماشى مع خطط الدولة للتطوير.

