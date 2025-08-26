الأربعاء 27 أغسطس 2025
خارج الحدود

البرازيل تتهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه إهانات للبلاد ورئيسها

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قالت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  يسرايل كاتس وجّه مجددا إهانات وتصريحات مسيئة وغير مقبولة إلى البرازيل ورئيسها.

وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن البرازيل رفضت اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد الذي كانت تل أبيب تعتزم إرساله إلى برازيليا، في خطوة تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين الجانبين. 

كما سحبت الحكومة البرازيلية في المقابل طلبها الخاص بتعيين سفير جديد لها لدى إسرائيل.

txt

توتر دبلوماسي بين البرازيل والاحتلال بعد رفض تعيين سفير جديد

خلفية الأزمة بين البرازيل والاحتلال الإسرائيلي

تأتي هذه التطورات في ظل مواقف متباينة بين البلدين حيال الحرب في غزة، حيث تبنى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مواقف ناقدة لإسرائيل، وذهب في وقت سابق إلى وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية". 

هذا الموقف أثار حفيظة الحكومة الإسرائيلية ودفعها لشن هجوم سياسي وإعلامي على برازيليا.

تأثير دبلوماسي مباشر بين البرازيل وإسرائيل

رفض البرازيل اعتماد السفير الإسرائيلي وسحب طلبها لتعيين سفير جديد لديها في تل أبيب يعني أن مستوى التمثيل الدبلوماسي سينخفض إلى درجة القائم بالأعمال، وهو ما يُعتبر إشارة سلبية في لغة العلاقات الدولية.

البرازيل جيش الاحتلال إسرائيل

توتر دبلوماسي بين البرازيل والاحتلال بعد رفض تعيين سفير جديد

