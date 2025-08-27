الأربعاء 27 أغسطس 2025
أخبار مصر

موعد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو

أعلن المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية، مؤكدًا أنه من المقرر أن تكون في سبتمبر المقبل.

 

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات الإلكترونية في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وقت سابق حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وذلك وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

ويخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدة لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

