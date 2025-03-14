فتح باب تلقي الطلبات للتقديم لـ 25 ألف وظيفة معلم مادة لغة عربية.. الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات التسجيل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.. وأسباب رفض الأوراق

يبدأ، غدًا الجمعة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وسيتم فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 مارس 2025 حتى 27 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

ويكشف فيتو عن الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية وهي كالتالي.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة عربية -العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة عربية-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة عربية.

-الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة عربية.

-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة عربية

ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة

أما عن المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية ، فتشمل ما يلي:

- الصورة الشخصية

-بطاقة الرقم القومي

-المؤهل الدراسي

-المؤهل الأعلى إن وجد

-صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

-شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

-الدبلوم التربوي

- إيصال الإيداع البنكي

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

وتستعرض بوابة “فيتو” المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية.

معلم مادة اللغة العربية محافظة أسوان بالإداراتيين التعليميتين (ادفو -كوم امبو)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (القـــــرنة - البياضية -الطود)

معلم مادة اللغة العربية محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -قوص-قنا)

معلم مادة اللغة العربية محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (جرجا -المنشأة -دار السلام -طما -المراغة -سوهاج)

معلم مادة اللغة العربية محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط -منفلوط -القوصية -البدارى -الفتح)

معلم مادة اللغة العربية محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (ملوى -سمالوط -ابوقرقاص -مطاى -العدوة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة بني سويف بالإدارات التعليمية ( الفشن -الواسطى - اهناسيا -سمسطا -ناصر)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية(سنورس -طامية -شرق الفيوم -يوسف الصديق -أبشواى)

معلم مادة اللغة العربية محافظة جنوب سيناء بالإداراتيين التعليميتين (سانت كاترين -نويبع)

معلم مادة اللغة العربية محافظة البحر الأحمر بالإدارة التعليمية (الغردقة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة دمياط بالإدارتيين التعليميتين (كفر سعد -دمياط الجديدة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (برانى -البنجر -السلوم -سيوة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية(بلقاس -ميت غمر -أجا -السنبلاوين)

معلم مادة اللغة العربية محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (الحامول - شرق كفر الشيخ -قلين -غرب كفر الشيخ - سيدي سالم )

معلم مادة اللغة العربية محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (ابو المطامير -كوم حمادة -مركز دمنهور -بندر كفر الدوار -مركز كفر الدوار -النوبارية -وادى النطرون)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (شرق الإسكندرية -العامرية -برج العرب -العجمى -المنتزه أول -المنتزه ثان)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (أشمون -شبين الكوم -منوف -قويسنا- بركة السبع -تلا -الشهداء -السادات)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب -ابو صوير- فايد )

معلم مادة اللغة العربية محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (بلبيس -فاقوس - منيا القمح- شرق الزقازيق -صان الحجر - الصالحية الجديدة )

معلم مادة اللغة العربية محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شبين القناطر -شرق شبرا -طوخ -الخانكة -الخصوص -غرب شبرا الخيمة -قليوب -القناطر الخيرية )

معلم مادة اللغة العربية محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -البدرشين -العياط -الحوامدية -الصف -أطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر -كرداسة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر- المرج -الزاوية -دار السلام -المقطم -التبين -عين شمس -البساتين -حلوان).

تعليمات للراغبين في التقديم

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات للراغبين في التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.

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