الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة القاهرة تختتم معسكر قادة المستقبل للفوج الثالث بمحاضرة لرئيس التنظيم والإدارة السابق

د. صالح الشيخ
د. صالح الشيخ

 اختتم معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة ، فعاليات الفوج الثالث، بمحاضرة ألقاها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار جامعة القاهرة للحوكمة والتطوير المؤسسي، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان: “الإدارة الاستراتيجية والدولية المصرية”، من على مسرح التعليم المدمج بالجامعة القاهرة.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبإشراف وحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة 
معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة 

استعرض الدكتور صالح الشيخ مع الشباب المشاركين بالمعسكر مفهوم الدولة وعناصرها من شعب وإقليم وحكومة من أبناء الشعب، مشيرا إلى ان التعرف على تطور سكان مصر تم وفقا للتعدادات السكانية وتوزيعهم الجغرافي والنوعي والتركيب العمري والذي أوضح بجلاء شبابية الدولة المصرية. 

كما تم استعراض مساحة مصر ومقارنتها بالدول الأخرى، وكذلك التنظيم المحلي للدولة من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ووحدات محلية قروية، وما يليها من توابع وكفور وعزب.

مقومات تميز الدول

معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة 
معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة 
معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة 
معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة 

كما ناقش الشيخ مع شباب الجامعة مقومات التميز للدول والتي تتمثل في الموارد المستثمرة، والمؤسسات القوية الراسخة، والقيادة الواعية ذات الرؤية، والنماذج الناجحة في كل مجال، والتي تعطي دوما الأمل في المستقبل والرغبة في الحياة والكفاح، والشراكات والتشبيك الدولي سواء كان إقليميا أو عالميا، وتم توضيح هيكل مؤسسات الدولة في مصر سواء قطاعيا أو جغرافيا. 

وتحت عنوان "مصر في أرقام" ناقش رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار رئيس الجامعة لشئون الحوكمة، مكانة مصر المتميزة في عديد المجالات من واقع التقارير الدولية حيث لمصر مكانة متقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، وفي جودة الطرق والشمول المالي وغيرها. 

وكذلك مساهمة علماء مصر بجهود علمية في خدمة الإنسانية، مؤكدا على أن المكانة التي تشغلها الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم جامعة القاهرة، يؤكد إمكانات الإنسان المصري.

واستعرض الشيخ، بعض النماذج المصرية المتميزة، مثل الدكتور علي مصطفى مشرفة، والدكتور احمد زويل، والدكتور مصطفى السيد، والدكتور بطرس غالي الذي قاد هيئة الأمم المتحدة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وشهدت الجلسة حوارا مفتوحا تخلله الكثير من المناقشات والتفاعل الجاد الذي يعكس الطاقات الكامنة للشباب المصري وقدرته دوما على إحداث الفارق.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور احمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب درع رعاية الشباب إلى الدكتور صالح الشيخ تقديرا لمكانته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة معسكر قادة المستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأمم المتحدة

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لمباني المدينة الجامعية

الرئيس السوري يعين سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لدمشق لدى الأمم المتحدة

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقديم التهنئة له

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads