جامعة القاهرة تختتم معسكر قادة المستقبل للفوج الثالث بمحاضرة لرئيس التنظيم والإدارة السابق

اختتم معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة ، فعاليات الفوج الثالث، بمحاضرة ألقاها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار جامعة القاهرة للحوكمة والتطوير المؤسسي، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان: “الإدارة الاستراتيجية والدولية المصرية”، من على مسرح التعليم المدمج بالجامعة القاهرة.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبإشراف وحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

استعرض الدكتور صالح الشيخ مع الشباب المشاركين بالمعسكر مفهوم الدولة وعناصرها من شعب وإقليم وحكومة من أبناء الشعب، مشيرا إلى ان التعرف على تطور سكان مصر تم وفقا للتعدادات السكانية وتوزيعهم الجغرافي والنوعي والتركيب العمري والذي أوضح بجلاء شبابية الدولة المصرية.

كما تم استعراض مساحة مصر ومقارنتها بالدول الأخرى، وكذلك التنظيم المحلي للدولة من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ووحدات محلية قروية، وما يليها من توابع وكفور وعزب.

مقومات تميز الدول

معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

كما ناقش الشيخ مع شباب الجامعة مقومات التميز للدول والتي تتمثل في الموارد المستثمرة، والمؤسسات القوية الراسخة، والقيادة الواعية ذات الرؤية، والنماذج الناجحة في كل مجال، والتي تعطي دوما الأمل في المستقبل والرغبة في الحياة والكفاح، والشراكات والتشبيك الدولي سواء كان إقليميا أو عالميا، وتم توضيح هيكل مؤسسات الدولة في مصر سواء قطاعيا أو جغرافيا.



وتحت عنوان "مصر في أرقام" ناقش رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار رئيس الجامعة لشئون الحوكمة، مكانة مصر المتميزة في عديد المجالات من واقع التقارير الدولية حيث لمصر مكانة متقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، وفي جودة الطرق والشمول المالي وغيرها.

وكذلك مساهمة علماء مصر بجهود علمية في خدمة الإنسانية، مؤكدا على أن المكانة التي تشغلها الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم جامعة القاهرة، يؤكد إمكانات الإنسان المصري.

واستعرض الشيخ، بعض النماذج المصرية المتميزة، مثل الدكتور علي مصطفى مشرفة، والدكتور احمد زويل، والدكتور مصطفى السيد، والدكتور بطرس غالي الذي قاد هيئة الأمم المتحدة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وشهدت الجلسة حوارا مفتوحا تخلله الكثير من المناقشات والتفاعل الجاد الذي يعكس الطاقات الكامنة للشباب المصري وقدرته دوما على إحداث الفارق.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور احمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب درع رعاية الشباب إلى الدكتور صالح الشيخ تقديرا لمكانته.

