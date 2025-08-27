الأربعاء 27 أغسطس 2025
حوادث

اليوم، أولى جلسات استئناف مدرب كيك بوكسينج على حكم حبسه في هتك عرض قاصرات بالتجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة التحرش جنسيًّا، وهتك عرض عدد من القاصرات أثناء تدريبهن على الكيك بوكسينج داخل أحد النوادي على حكم سجنه 10 سنوات.

 

يستهدف الفتيات في سن المراهقة

وكشفت التحريات الأولية أن مدرب الكيك بوكسينج، يمتلك أكثر من مكان لتدريب لعبة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن جنــسـيًّا.
 

القبض على المتهم داخل صالة رياضية

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بالقاهرة القبض على مدرب كيك بوكس شهير بتهمة التحرش، وهتك عرض عدد من الفتيات القاصرات داخل إحدى الصالات الرياضية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

