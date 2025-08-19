الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد استئناف مدرب كيك بوكسينج شهير على حكم سجنه بتهمة هتك عرض قاصرات بالتجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، 27 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة التحرش جنسيا، وهتك عرض عدد من القاصرات أثناء تدريبهن على الكيك بوكسينج داخل أحد النوادي على حكم سجنه 10 سنوات.

 

يستهدف الفتيات في سن المراهقة

وكشفت التحريات الأولية أن مدرب الكيك بوكسينج، يمتلك أكثر من مكان لتدريب لعبة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن جنــسـيًا.
 

القبض على المتهم داخل صالة رياضية

 وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بالقاهرة القبض على مدرب كيك بوكس شهير بتهمة التحرش، وهتك عرض عدد من الفتيات القاصرات داخل إحدى الصالات الرياضية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف جنايات القاهرة مدرب كيك بوكسينج مدرب الكيك بوكسينج لعبة الكيك بوكسينج

مواد متعلقة

تحرش وتعدٍ، الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من شخصين بالجيزة

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads