بعد مد فترة التقديم، أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين وحتى يوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

ويضم الطرح الجديد إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وشقق من هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5 يصل عددها أكثر من 34 ألف تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

وحددت الوزارة أسعار الشقق:

وسعر الشقة الـ90 مترا 850 ألف جنيه.

وشقق مدينة أخميم الجديدة 470 ألف جنيه.

وسداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسات الشروط يكون من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، بينما يكون سداد المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن الموجودة في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الإعلان.

وفيما يخص الوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، والمخصصة للعملاء ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية.

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم بالمحافظات، والوحدات السكنية تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا) المطبق بها أولوية للعملاء السابق تقدمهم بمدن شطا والغردقة وعزبة البرج، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية تبدأ من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يسدد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها وحدات وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس 2025 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

وتابعت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لكافة المواطنين، تسليم خلال 36 شهرًا، بعدد من المحافظات، فإنه يمكن سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية على أن يتم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي يطرح بها الإعلان وذلك حتى الخميس 28 أغسطس 2025

