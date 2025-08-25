قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين: إن بلاده تهدف إلى تأمين مليار دولار على الأقل شهريا من حلفائها لشراء أسلحة أمريكية لدعم مجهودها الحربي ضد روسيا.

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج مليار دولار شهريا لشراء الأسلحة الأمريكية



وفي السياق ذاته أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو"، جوزيبي كافو دراجون، أن دول الحلف زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024 وتعتزم زيادة حجم المساعدات.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء دفاع دول الاتحاد يناقشون يوم الجمعة زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "سيلتقي وزراء الدفاع على العشاء يوم الخميس، وسيناقشون يوم الجمعة كيفية زيادة الدعم العسكري لكييف ومساعدة صناعتها العسكرية" مشيرة إلى أن رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك الأمين العام لحلف الناتو مارك روته يحضران الاجتماع.

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن مسألة الضمانات الأمنية ليست مدونة رسميا على جدول الأعمال، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها في الاجتماع.

