متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مطعما يجلس فيه نتنياهو ووزراء بحكومته

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن متظاهرين إسرائيليين وصلوا إلى مطعم بالقدس، يجلس فيه نتنياهو ووزراء الحكومة على مأدبة احتفالية.



وأضافت القناة الإسرائيلية: إن المتظاهرين يقولون إن نتنياهو ووزراء حكومته يحتفلون بينما الرهائن جوعى.

وتجمع مئات المحتجين مساء اليوم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وتحديدًا في الساحة والمعروفة بـ"ميدان الرهائن"، في مظاهرة جديدة تطالب بإنهاء الحرب المستمرة على غزة والتوصل إلى اتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين.

احتجاجات في إسرائيل لوقف حرب غزة

ورفع المتظاهرون الأعلام واللافتات التي حملت شعارات من بينها: "أوقفوا الحرب الآن" و"الحياة لأبنائنا الأسرى أهم من استمرار القتال". كما هتف المشاركون ضد الحكومة، محمّلينها مسؤولية إطالة أمد العمليات العسكرية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية.

تصاعد الغضب الشعبي الإسرائيلي

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ حجم المشاركة في هذه المظاهرات يزداد أسبوعًا بعد آخر، في ظلّ شعور متنامٍ بالإحباط لدى عائلات الرهائن، الذين يرون أن الحكومة الحالية تضع الاعتبارات السياسية فوق مصلحة الأسرى.

وبحسب مراقبين، فإن التظاهرات باتت تتخذ طابعًا أكثر حدة، إذ لم تقتصر على المطالبة بصفقة تبادل، بل امتدت إلى المطالبة العلنية بوقف الحرب فورًا، وهو ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على القيادة الإسرائيلية.

