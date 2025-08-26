محتجون إسرائيليون يطالبون بإنهاء الحرب ويتوجهون لميدان الرهائن قبالة وزارة جيش الاحتلال

تجمع مئات المحتجين مساء اليوم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وتحديدًا في الساحة المعروفة بـ"ميدان الرهائن"، في مظاهرة جديدة تطالب بإنهاء الحرب المستمرة على غزة والتوصل إلى اتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين.

احتجاجات في إسرائيل لوقف حرب غزة

ورفع المتظاهرون الأعلام واللافتات التي حملت شعارات من بينها: "أوقفوا الحرب الآن" و"الحياة لأبنائنا الأسرى أهم من استمرار القتال". كما هتف المشاركون ضد الحكومة، محمّلينها مسؤولية إطالة أمد العمليات العسكرية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية.

تصاعد الغضب الشعبي الإسرائيلي

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ حجم المشاركة في هذه المظاهرات يزداد أسبوعًا بعد آخر، في ظلّ شعور متنامٍ بالإحباط لدى عائلات الرهائن، الذين يرون أن الحكومة الحالية تضع الاعتبارات السياسية فوق مصلحة الأسرى.

وبحسب مراقبين، فإن التظاهرات باتت تتخذ طابعًا أكثر حدة، إذ لم تقتصر على المطالبة بصفقة تبادل، بل امتدت إلى المطالبة العلنية بوقف الحرب فورًا، وهو ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على القيادة الإسرائيلية.

عائلات الأسرى في الواجهة

تقدّم المظاهرة عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، الذين وجّهوا رسائل مؤثرة إلى الرأي العام، مؤكدين أن أبناءهم يعيشون ظروفًا مأساوية في الأسر، بينما لا تبدي الحكومة أي مرونة في التفاوض.

وقالت والدة أحد الأسرى خلال كلمتها: "كل يوم يمر يعني معاناة إضافية لأبنائنا.. نريدهم أحياء، لا نريد أن نستقبلهم في توابيت".

انقسام داخلي في إسرائيل

يأتي هذا الحراك الشعبي في ظلّ انقسامات داخلية متفاقمة داخل الحكومة والجيش حول مستقبل الحرب. فبينما يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استمرار العمليات حتى تحقيق "النصر الكامل"، تتعالى أصوات من المعارضة وحتى من المؤسسة الأمنية تدعو إلى حل سياسي يوقف النزيف المستمر.

ويرى محللون أن المظاهرات أمام وزارة الدفاع تحمل رمزية قوية، كونها توجه رسالة مباشرة إلى القيادات العسكرية والسياسية في آن واحد.

أزمة سياسية واجتماعية مفتوحة

مع استمرار الضغوط الدولية والانتقادات الداخلية، تبدو إسرائيل أمام أزمة سياسية واجتماعية متصاعدة، حيث يزداد الاحتقان الشعبي، بينما تتضاءل فرص التوصل إلى إجماع داخلي حول مسار الحرب.

وتؤكد هذه المظاهرات أنّ "ميدان الرهائن" أصبح بوصلة للرأي العام الإسرائيلي، ومركزًا للضغط على الحكومة في أكثر ملفاتها حساسية: ملف الحرب وملف الأسرى.

