الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر

الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية

تنظم كلية الطب البيطري بالجامعة المصرية الصينية بالتعاون مع مؤسسة أطباء الخيول العرب (AEVA)، مؤتمر علمي متخصص في مجال طب الخيول، وهو المؤتمر الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي وفق المعايير الدولية، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والأطباء البيطريين والباحثين من مختلف الدول، وذلك يومي السبت والأحد 23 و24 أغسطس 2025، بمقر الجامعة المصرية الصينية.

أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج طب الخيول

ويأتي المؤتمر في إطار رؤية الجامعة المصرية الصينية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات المهنية المتخصصة بهدف تبادل الخبرات العلمية وعرض أحدث المستجدات في مجال تشخيص وعلاج أمراض الخيول، حيث يمثل هذا المؤتمر منصة علمية وتعليمية رائدة تهدف إلى تعزيز التعليم البيطري المتخصص وتطوير المهارات السريرية والمعرفية في هذا المجال الدقيق.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة طلاب من كليات الطب البيطري، وأطباء الخيول، وأكاديميين وباحثين، إلى جانب 6 محاضرين متخصصين في مجالات متنوعة من طب الخيول يتحدثون في عدة موضوعات تشمل: الأمراض الباطنة، والجراحة، وتشخيص العرج، وأمراض الجهاز التناسلي، وطب الطوارئ، بالإضافة إلى التغذية والرعاية البيطرية.

ويستهدف المؤتمر الاطلاع على أحدث المعارف والتجارب العملية في طب الخيول، وإتاحة الفرصة للطلاب للتواصل المباشر مع خبراء متخصصين وتبادل الخبرات، إلى جانب الارتقاء بمستوى التدريب السريري للطلاب من خلال محاضرات تطبيقية وحالات واقعية، وترسيخ مكانة الجامعة المصرية الصينية كمؤسسة تعليمية رائدة في تطوير الطب البيطري، ويدعم في الوقت ذاته موقع مصر كمركز إقليمي رائد في التعليم البيطري والبحث العلمي المتخصص.

ويقام على هامش المؤتمر معرض لكبرى شركات الأدوية والمعدات والأعلاف الخاصة بالخيول.

