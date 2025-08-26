الأربعاء 27 أغسطس 2025
أسرة إن غاب القط تنهي تصوير العمل في هذا التوقيت

أبطال فيلم إن غاب
أبطال فيلم إن غاب القط

تنتهى أسرة فيلم “إن غاب القط” من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوع المقبل، وتجمع المشاهد النهائية آسر يس وعدد من أبطال العمل، ويقوم بطل العمل بمحاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري.


وتشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركان في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

 

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر يس وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

 

فيلم إن غاب القط

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

يذكر أن آخر مشاركات كارمن بصيبص السينمائية في مصر، كان فيلم "العارف" عام 2021، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة. تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

