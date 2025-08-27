الأربعاء 27 أغسطس 2025
أبطال بنج كلي بأحد مستشفيات أكتوبر لتصوير بعض مشاهد العمل

محمد دياب، فيتو
محمد دياب، فيتو

بدأت أسرة مسلسل بنج كلي بتصوير عددًا من مشاهد العمل، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتجمع هذه المشاهد كلًّا من محمد دياب، وسلمى أبو ضيف، حيث يلعب محمد دياب خلال أحداث العمل شخصية طبيب تخدير داخل إحدى المستشفيات الخاصة، ولكنه يتعرض لعدد من الأزمات خلال عمله، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل أحد المستشفيات، ويركز على تناول الحالات الطبية المختلفة.

مسلسل بنج كلي من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج نادين خان، ويشارك في العمل بجانب محمد دياب كل من: سلمي أبو ضيف، وكمال أبو رية، علا رشدي، محمد مهران، سلوى محمد علي، محسن محي الدين، وآخرين.

 

رسالة محمد دياب بشأن قلبي ومفتاحه 

 وكان قد وجّه الفنان محمد دياب رسالة مؤثرة لجمهوره عقب انتهاء عرض مسلسل «قلبي ومفتاحه»، حيث أعرب عن امتنانه الكبير لكل من دعّمه وسانده خلال رحلته في العمل.

ونشر "دياب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مع السلامة يا أسعد عبد رب النبي.. شكرًا لكل أخت وأخ كتبولي كلام حلو يسعدني ويحسسني بقيمة اللي بعمله، ممتن جدًا لكل كلمة إشادة وتشجيع، فرقت معايا جدًا وأسعدتني، يارب دايمًا أقدر أعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم، ربنا يديم محبتكم".

مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

