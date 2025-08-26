الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إغلاق 8 أوكار للنباشين وتحرير محاضر مخلفات في الإسماعيلية (صور)

إغلاق 8 أوكار للنباشين،
إغلاق 8 أوكار للنباشين، فيتو

شنت إدارة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية بالتعاون، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك مع العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ووائل المصري رئيس قرية نفيشة وشرطة المسطحات والبيئة ومباحث الضواحي. 

أمن الإسماعيلية يداهم أوكار الخارجين عن القانون بالمقابر وأسفل الكبارى(فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا مدارس ( فيديو وصور)

أبرز الحضور خلال الحملة

وجاء ذلك حضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة في الإسماعيلية وقسم الضواحي ورئيس قرية نفيشة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

واستهدفت الحملة عدة مناطق منها شارع النادي بقرية أبو عطوة.  

 

وقالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد 8 أوكار ومخازن للنباشين. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

بالإضافة إلى تحرير عدد 8 محاضر مخلفات ومصادرة المخلفات التي تم جمعها من قبلهم، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠. 

 

وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.
 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية النباشين مدينة الاسماعيلية إدارة المخلفات بالإسماعيلية

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يداهم أوكار الخارجين عن القانون بالمقابر وأسفل الكبارى(فيديو وصور)

مياه القناة: انتهاء إصلاح الكسور المفاجئة بالإسماعيلية وإعادة تشغيل الخدمة (صور)

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا مدارس ( فيديو وصور)

انطلاق مبادرة "معا لصحة أفضل لأطفالنا" بوحدات طب الأسرة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads