إغلاق 8 أوكار للنباشين وتحرير محاضر مخلفات في الإسماعيلية (صور)

شنت إدارة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية بالتعاون، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك مع العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ووائل المصري رئيس قرية نفيشة وشرطة المسطحات والبيئة ومباحث الضواحي.

أبرز الحضور خلال الحملة

وجاء ذلك حضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة في الإسماعيلية وقسم الضواحي ورئيس قرية نفيشة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

واستهدفت الحملة عدة مناطق منها شارع النادي بقرية أبو عطوة.

وقالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد 8 أوكار ومخازن للنباشين.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

بالإضافة إلى تحرير عدد 8 محاضر مخلفات ومصادرة المخلفات التي تم جمعها من قبلهم، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.