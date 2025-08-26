توتر دبلوماسي بين البرازيل والاحتلال بعد رفض تعيين سفير جديد

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن البرازيل رفضت اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد الذي كانت تل أبيب تعتزم إرساله إلى برازيليا، في خطوة تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين الجانبين. كما سحبت الحكومة البرازيلية في المقابل طلبها الخاص بتعيين سفير جديد لها لدى إسرائيل.

خلفية الأزمة بين البرازيل والاحتلال الإسرائيلي

تأتي هذه التطورات في ظل مواقف متباينة بين البلدين حيال الحرب في غزة، حيث تبنى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مواقف ناقدة لإسرائيل، وذهب في وقت سابق إلى وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية". هذا الموقف أثار حفيظة الحكومة الإسرائيلية ودفعها لشن هجوم سياسي وإعلامي على برازيليا.

تأثير دبلوماسي مباشر بين البرازيل وإسرائيل

رفض البرازيل اعتماد السفير الإسرائيلي وسحب طلبها لتعيين سفير جديد لديها في تل أبيب يعني أن مستوى التمثيل الدبلوماسي سينخفض إلى درجة القائم بالأعمال، وهو ما يُعتبر إشارة سلبية في لغة العلاقات الدولية.

ردود محتملة من إسرائيل

حتى الآن، لم تُصدر الخارجية الإسرائيلية تعليقًا رسميًّا على القرار البرازيلي، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يُفاقم هذا التطور الشرخ القائم بين البلدين، وربما يؤدي إلى مزيد من التوترات في المحافل الدولية، خصوصًا داخل الأمم المتحدة حيث تسعى البرازيل للترويج لموقفها بشأن غزة.

الخطوة البرازيلية تحمل في طياتها رسالة تضامن مع الفلسطينيين، وتؤكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت محورًا لإعادة صياغة التحالفات والمواقف الدولية، خاصة من جانب دول الجنوب العالمي التي تحاول فرض نفسها كقوة موازنة في السياسة العالمية.

