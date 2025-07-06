الرئيس البرازيلي ينتقد الإبادة الجماعية في غزة ويوجه رسالة قوية للغرب بـ قمة بريكس

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال كلمته أمام قمة دول بريكس: إنه “لا ينبغي للعالم أن يغض الطرف عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في غزة، ولا عن استخدام الجوع كسلاح في الحرب الدائرة هناك”.

دعوة لتحمل المسؤولية الدولية حيال غزة



وأضاف: “ما يحدث في غزة يتطلب موقفًا أخلاقيًا حازمًا من المجتمع الدولي. لا يمكننا الصمت في مواجهة الانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان”.

انتقادات ضمنية للغرب بشأن جرائم إسرائيل

الرئيس البرازيلي أشار إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية، داعيًا إلى موقف موحّد من مجموعة بريكس للدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية.

تأكيد على دور بريكس في إنهاء النزاع

وشدد على أن دول المجموعة يجب أن تلعب دورًا أكبر في الدفع نحو وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة.

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