جنود إسرائيليون يعترفون بقصف مستشفى ناصر: نسقنا مع القيادة العليا
نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن جنود بجيش الاحتلال شاركوا في قصف مستشفى ناصر قولهم: إن القصف تم بتنسيق وتصديق من القيادة العليا.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن مستشفى ناصر في خان يونس تعرض لقصف من دبابة إسرائيلية.
دبابة لجيش الاحتلال تستهدف مستشفى ناصر بغزة
وقالت المصادر: إن قصف مستشفى ناصر تم في إطار عملية لوحدة خاصة في المنطقة، والتحقيق يركز على سلسلة الموافقات الممنوحة للدبابة قبل إطلاق القذائف.
وأضافت المصادر: أن إطلاق النار على مستشفى يتطلب موافقات من القيادة العليا وأحيانا من رئيس الأركان وطاقم الدبابة نفذ الأوامر لكن التحقيق ضروري في سبب إصدار أمر بقصف مستشفى.
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين، إن الاستهداف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي جريمة ضد الإنسانية.
استشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة
وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، باستشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة.
