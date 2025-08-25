الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جنود إسرائيليون يعترفون بقصف مستشفى ناصر: نسقنا مع القيادة العليا

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن جنود بجيش الاحتلال شاركوا في قصف مستشفى ناصر قولهم: إن القصف تم بتنسيق وتصديق من القيادة العليا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن مستشفى ناصر في خان يونس تعرض لقصف من دبابة إسرائيلية.

 

 دبابة لجيش الاحتلال تستهدف مستشفى ناصر بغزة 

وقالت المصادر: إن قصف  مستشفى ناصر تم في إطار عملية لوحدة خاصة في المنطقة، والتحقيق يركز على سلسلة الموافقات الممنوحة للدبابة قبل إطلاق القذائف.

وأضافت المصادر: أن إطلاق النار على مستشفى يتطلب موافقات من القيادة العليا وأحيانا من رئيس الأركان وطاقم الدبابة نفذ الأوامر لكن التحقيق ضروري في سبب إصدار أمر بقصف مستشفى.

ومن جانبها قالت وزارة ‏الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين، إن الاستهداف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي جريمة ضد الإنسانية.

 

استشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، باستشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة خان يونس صف مستشفى ناصر

مواد متعلقة

أول تعليق لـ ترامب على قصف مستشفى ناصر

هيئة البث الإسرائيلية تعترف: دبابة تابعة للجيش قصفت مستشفى ناصر في خان يونس

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads