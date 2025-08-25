جنود إسرائيليون يعترفون بقصف مستشفى ناصر: نسقنا مع القيادة العليا

نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن جنود بجيش الاحتلال شاركوا في قصف مستشفى ناصر قولهم: إن القصف تم بتنسيق وتصديق من القيادة العليا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن مستشفى ناصر في خان يونس تعرض لقصف من دبابة إسرائيلية.

دبابة لجيش الاحتلال تستهدف مستشفى ناصر بغزة

وقالت المصادر: إن قصف مستشفى ناصر تم في إطار عملية لوحدة خاصة في المنطقة، والتحقيق يركز على سلسلة الموافقات الممنوحة للدبابة قبل إطلاق القذائف.

وأضافت المصادر: أن إطلاق النار على مستشفى يتطلب موافقات من القيادة العليا وأحيانا من رئيس الأركان وطاقم الدبابة نفذ الأوامر لكن التحقيق ضروري في سبب إصدار أمر بقصف مستشفى.

ومن جانبها قالت وزارة ‏الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين، إن الاستهداف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي جريمة ضد الإنسانية.

استشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، باستشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.