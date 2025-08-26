الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أخبار مصر

اليوم، ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بمواد "النحو والحديث والتوحيد"

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو

يختتم طلاب الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني التي انطلقت الأسبوع الماضي في محافظات الجمهورية كافة، طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم العلمي  امتحان مادة “النحو”، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي “ الحديث والتوحيد”.

 

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية “الدور الثاني”

ومن جانبه أوضح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر الشريف يضع أبناءه الطلاب في صدارة أولوياته، ولن يدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المريحة والآمنة لهم داخل اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بانضباط كامل وشفافية تامة دون رصد أي معوقات جوهرية حتى الآن.

وشدد على أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير النزاهة والالتزام، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة ما يدور داخل اللجان وتتعامل على الفور مع أي طارئ، حرصًا على مستقبل الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

 

متابعة امتحانات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية 

وتواصل غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية متابعتها لسير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، مبينة أن اللجان الامتحانية بجميع المناطق الأزهرية شهدت التزامًا كاملًا بالإجراءات المنظمة، مع توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

وأوضحت الغرفة أن المتابعة اليومية لمجريات الامتحانات تتم على مدار الساعة، من خلال قنوات اتصال مباشرة مع غرف العمليات بالمناطق، بما يضمن سرعة التدخل لمعالجة أي ملاحظات فورًا، مؤكدة استمرار جهودها لتأمين أعلى معايير الانضباط والشفافية حتى نهاية أعمال الامتحانات.

