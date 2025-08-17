قبل انطلاقها غدًا، جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها غدًا الاثنين، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الدور الثاني ستستمر لمدة 8 أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، مع تطبيق إجراءات دقيقة لضمان الانضباط ومنع أي محاولات غش داخل اللجان.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025 للشعبة العلمية



- الإثنين 18 أغسطس: القرآن الكريم - الأحياء

- الثلاثاء 19 أغسطس: الكيمياء - البلاغة

- الأربعاء 20 أغسطس: اللغة الأجنبية - الصرف

- الخميس 21 أغسطس: الرياضيات التطبيقية - الفقه

- السبت 23 أغسطس: الفيزياء - التفسير

- الأحد 24 أغسطس: الرياضيات البحتة - الأدب والنصوص

- الإثنين 25 أغسطس: الحديث - التوحيد

- الثلاثاء 26 أغسطس: النحو

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025 للشعبة الأدبية



- الإثنين 18 أغسطس: القرآن الكريم - اللغة الأجنبية الثانية

- الثلاثاء 19 أغسطس: الفلسفة والمنطق (نظام قديم) - الصرف

- الأربعاء 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى - الأدب والنصوص والمطالعة

- الخميس 21 أغسطس: الإحصاء (نظام حديث) - الفقه

- السبت 23 أغسطس: التاريخ - الإنشاء

- الأحد 24 أغسطس: البلاغة - النحو

- الإثنين 25 أغسطس: الجغرافيا - التفسير

- الثلاثاء 26 أغسطس: الحديث - التوحيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.