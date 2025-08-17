الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

قبل انطلاقها غدًا، جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها غدًا الاثنين، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

وأعلن قطاع  المعاهد الأزهرية  أن امتحانات الدور الثاني ستستمر لمدة 8 أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، مع تطبيق إجراءات دقيقة لضمان الانضباط ومنع أي محاولات غش داخل اللجان. 

 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025 للشعبة العلمية


- الإثنين 18 أغسطس: القرآن الكريم - الأحياء

- الثلاثاء 19 أغسطس: الكيمياء - البلاغة

- الأربعاء 20 أغسطس: اللغة الأجنبية - الصرف

- الخميس 21 أغسطس: الرياضيات التطبيقية - الفقه

- السبت 23 أغسطس: الفيزياء - التفسير

- الأحد 24 أغسطس: الرياضيات البحتة - الأدب والنصوص

- الإثنين 25 أغسطس: الحديث - التوحيد

- الثلاثاء 26 أغسطس: النحو

 

 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025 للشعبة الأدبية


- الإثنين 18 أغسطس: القرآن الكريم - اللغة الأجنبية الثانية

- الثلاثاء 19 أغسطس: الفلسفة والمنطق (نظام قديم) - الصرف

- الأربعاء 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى - الأدب والنصوص والمطالعة

- الخميس 21 أغسطس: الإحصاء (نظام حديث) - الفقه

- السبت 23 أغسطس: التاريخ - الإنشاء

- الأحد 24 أغسطس: البلاغة - النحو

- الإثنين 25 أغسطس: الجغرافيا - التفسير

- الثلاثاء 26 أغسطس: الحديث - التوحيد

