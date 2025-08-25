بعد وفاة والده، جماهير الأهلي تدعم الشناوي قبل مباراة غزل المحلة (فيديو)

حرصت جماهير الأهلي على دعم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل مواجهة الأحمر وغزل المحلة، والتي من المقرر أن تجمع بينهما اليوم، وذلك لوفاة والده في حادث سير قبل أيام قليلة من المباراة.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

وكان خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – أحمد بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد بن رمضان – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود تريزيجيه – جراديشار

مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويدخل الأهلي المباراة بدوافع قوية من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوز مهم على فاركو في الجولة الماضية.

ويسعى الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني خوسيه ريبيرو إلى حصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في جدول الترتيب وتؤكد رغبة حامل اللقب في الحفاظ على درع البطولة.

وفي المقابل، يتمسك غزل المحلة بأمله في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، خاصة بعد البداية المقبولة التي قدمها الفريق في البطولة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال.

كما يأمل زعيم الفلاحين في تقديم عرض قوي يليق بتاريخ النادي ويصعب مهمة الأهلي على ملعب المحلة الشهير.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

