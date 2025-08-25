إعلام عبري: معلومات موثوقة بوجود 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة بغزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن مديرية شؤون الأسرى أبلغت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بأن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن هناك 20 أسيرا ما زالوا على قيد الحياة داخل قطاع غزة.

تفاصيل الإخطار لعائلات الأسرى الإسرائيليين

وبحسب المصادر، جاء هذا الإخطار في إطار التواصل الدوري الذي تجريه المديرية مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لعرض اَخر المستجدات.

ورغم الغموض الذي يكتنف الملف، أكدت المديرية أن التقديرات الحالية تستند إلى معلومات موثوقة تم جمعها عبر قنوات مختلفة.

حالة من القلق والترقب لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين

العائلات أبدت مزيجًا من القلق والأمل بعد تلقى هذه الأنباء، حيث يعتبر الإعلان تطورًا مهما في ظل تزايد المخاوف على مصير أبنائهم عقب الأحداث الأخيرة في غزة ولا سيما بعد استهداف مستشفى ناصر الذي أثار موجة انتقادات دولية.

