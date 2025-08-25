الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: معلومات موثوقة بوجود 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة بغزة

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن مديرية شؤون الأسرى أبلغت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بأن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن هناك 20 أسيرا ما زالوا على قيد الحياة داخل قطاع غزة.

تفاصيل الإخطار لعائلات الأسرى الإسرائيليين

وبحسب المصادر، جاء هذا الإخطار في إطار التواصل الدوري الذي تجريه المديرية مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لعرض اَخر المستجدات.

 ورغم الغموض الذي يكتنف الملف، أكدت المديرية أن التقديرات الحالية تستند إلى معلومات موثوقة تم جمعها عبر قنوات مختلفة.

حالة من القلق والترقب لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين

العائلات أبدت مزيجًا من القلق والأمل بعد تلقى هذه الأنباء، حيث يعتبر الإعلان تطورًا مهما في ظل تزايد المخاوف على مصير أبنائهم عقب الأحداث الأخيرة في غزة ولا سيما بعد استهداف مستشفى ناصر الذي أثار موجة انتقادات دولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الرهائن عائلات الأسرى الإسرائيلين الاسرى الإسرائيلين غزة قطاع غزة وسائل إعلام إسرائيلية

مواد متعلقة

صحيفة إسرائيلية: المجلس الوزاري يجتمع غدا لبحث صفقة الأسرى وتوسيع القتال بغزة

ترامب: الوضع في غزة مروع وسنخرج الرهائن قريبًا

والدة محتجز في غزة: تصريحات نتنياهو بشأن إطلاق كل الأسرى "كلام بلا نتيجة"

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads