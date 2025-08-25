الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: المجلس الوزاري يجتمع غدا لبحث صفقة الأسرى وتوسيع القتال بغزة

اجتماع حكومة نتنياهو،
اجتماع حكومة نتنياهو، فيتو

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها، اليوم الإثنين، بأن  المجلس الوزاري المصغر سينعقد غدا الثلاثاء لبحث صفقة الأسرى وتوسيع نطاق القتال في غزة.

صحيفة إسرائيلية: المجلس الوزاري يجتمع غدا  لبحث صفقة الأسرى وتوسيع القتال بغزة

وفي السياق، ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، أن عدد  ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى  54 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع، بينهم 21 في قصف مستشفى ناصر.

54 شهيدا بنيران الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة،  عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,744 شهيدا و158,259 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة 11 فلسطينيا بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيد بينهم 117 طفلا.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إن الوضع في قطاع غزة تحوّل إلى جحيم بكل أشكاله، مؤكدًا أن المجاعة باتت آخر الكوارث التي تضرب المدنيين هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صفقة الأسرى إسرائيل جيش الاحتلال غزة

مواد متعلقة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعرقل صفقة الإفراج عن أبنائنا ويسعى لحرب أبدية

مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads