أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها، اليوم الإثنين، بأن المجلس الوزاري المصغر سينعقد غدا الثلاثاء لبحث صفقة الأسرى وتوسيع نطاق القتال في غزة.

صحيفة إسرائيلية: المجلس الوزاري يجتمع غدا لبحث صفقة الأسرى وتوسيع القتال بغزة

وفي السياق، ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 54 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع، بينهم 21 في قصف مستشفى ناصر.

54 شهيدا بنيران الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,744 شهيدا و158,259 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة 11 فلسطينيا بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.



وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيد بينهم 117 طفلا.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إن الوضع في قطاع غزة تحوّل إلى جحيم بكل أشكاله، مؤكدًا أن المجاعة باتت آخر الكوارث التي تضرب المدنيين هناك.

