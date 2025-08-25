الشيباني: سوريا لم تنحن يوما ولا تقبل تسمية المحتل بطرف في نزاع

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، إن سوريا وفية لقضايا الأمة من فلسطين إلى كل معركة للدفاع عن الحق.

الشيباني: سوريا لم تنحن يوما ولا تقبل تسمية إسرائيل بـطرف في نزاع





وأضاف الشيباني خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة: "دمشق لم تنحن يوما، وظلّت وفية لقضايا الأمة من فلسطين إلى كل معركة للدفاع عن الحق".



وتابع: "رغم حرب طاحنة دامت أربعة عشر عاما، تنهض سوريا من بين الرماد أكثر وعيا وإصرارا على التمسك بسيادتها واستقلالها".

واستطرد: "غزة اليوم تحاصر أمام صمت الضمير الإنساني، وإسرائيل تواصل جرائمها خلافا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح الشيباني أن "القصف على البيوت والمستشفيات والمدارس جرائم حرب موثقة، ندينها أخلاقيا وإنسانيا، والشعب السوري عاش ذلك وذاقه مرارا".

وأكد الشيباني أن "سوريا تدين هذه الحرب الإجرامية أخلاقيا وإنسانيا ودينيا وتاريخيا".

وشدد الشيباني على أنه "لا نقبل تسمية المعتدي بــ"طرف في نزاع"، هو احتلال وعدوان يجب أن ينتهي".

