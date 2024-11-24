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وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا ونبروه (صور)

جولة بمستشفي طلخا،
جولة بمستشفي طلخا، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية، جولة تفقدية لمستشفى نبروه وطلخا ومركز طب أسرة الجنينة وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحهم بعد تطويرهم خلال  أيام.

مدكور يتفقد مستشفى "طلخا " 


استهل مدكور الجولة بتفقد مستشفى طلخا المركزي، واستمع لشرح تفصيلى من الدكتورة لميس حمدى مدير المستشفى حول التجهيزات النهائية برفع كفاءة قسمى العناية والعمليات فضلًا عن  شبكة الغازات بالمستشفى. 

المبني الجديد تم إنشاؤه بتكلفة 30 مليون جنيه


وتابع وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على المبنى الجديد  لمركز طب أسرة الجنينة والذى تم إنشاؤه بتكلفة 30 مليون جنيه ويتكون من دورين الأول 10غرف والثانى نحو 14 غرفة جميعها تعمل لتقديم خدمات الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية.


 

تفقد مبنى الاستقبال والطوارىء الجديد

واستكملت الجولة بتفقد مبنى الاستقبال والطوارىء الجديد بمستشفى نبروه والذى يتكون 10 غرف منها 7 لاستقبال المرضى تضم  13 سريرًا   وغرفة  لحالات العقر بالإضافة لمخزن للأدوية واستراحة للاطباء ومكتب لخدمة المواطنين. 
 

رافق وكيل الوزارة خلال جولته الدكتور إسلام حامد مدير مستشفى نبروه والدكتور أحمد المصرى نائب المدير والدكتورة داليا عكاشة مدير الإدارة الصحية بنبروه 

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