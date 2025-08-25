مصرع عامل بإحدى شركات البترول في أسيوط إثر سقوط ونش عليه

لقي عامل مصرعه مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط ونش عليه داخل إحدى الشركات البترولية بمحافظة أسيوط.

سقوط ونش في أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأوضحت المعاينة والفحص أن العامل سقط عليه ونش أثناء أداء مهامه، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

