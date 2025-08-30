موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

أثار صدور قانون الإيجار القديم رسميًا مؤخرا حالة واسعة من النقاش، بعد أن حدد لأول مرة موعدًا واضحًا لانتهاء العقود المبرمة وفق القوانين القديمة. وينطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك على العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.

متى تنتهي عقود الايجار القديم ؟

وبحسب نص المادة (2)، تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، مع إتاحة خيار إنهاء العلاقة بالتراضي قبل المدة المقررة.

كما نص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم أماكن خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويُراعى في هذا التقسيم الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق المتاحة، إضافة إلى شبكة الطرق والخدمات العامة والقيمة الإيجارية للعقارات. وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد الفترة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.

خارطة طريق حقوق الملاك والمستأجرين

بهذا، يرسم القانون الجديد خارطة طريق واضحة لإنهاء منظومة استمرت لعقود طويلة، وسط آمال بأن يؤدي إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وضبط سوق العقارات في مصر.

قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في سوق العقارات المصري، إذ ارتبطت بظروف تاريخية واقتصادية تعود إلى منتصف القرن الماضي، حين اتجهت الدولة لتقييد العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط القيمة الإيجارية بشكل صارم لضمان السكن لذوي الدخل المحدود.

ومع مرور الوقت وتغير الظروف الاقتصادية، ظل هذا النظام قائمًا رغم تضاعف أسعار العقارات والإيجارات في السوق الحر، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية للعقود القديمة وبين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات، وهو ما أثار خلافات ممتدة بين الملاك والمستأجرين.

تجارب دولية مشابهة تُظهر أن مسألة "الإيجار المحمي" أو العقود الممتدة ليست قاصرة على مصر، فقد واجهت دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إشكالات شبيهة، وانتهت أغلبها إلى اعتماد حلول انتقالية تتيح للمستأجرين فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم، مع ضمان عودة الحقوق إلى الملاك تدريجيًا، وهو النهج الذي حاول المشرّع المصر الاقتراب منه عبر هذا القانون.

