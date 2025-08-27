حرب غزة بين هيروشيما ونجازاكي، إسرائيل قصفت غزة بـ100 ألف طن من المتفجرات تعادل 7 قنابل ذرية، وعدد ضحايا القطاع يقترب من قتلى قنبلتي اليابان

في مثل هذه الأيام من عام 1945، أي منذ 80 سنة بالتمام والكمال، فوجئ العالم بكارثة مروعة، حيث أدت القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على اليابان إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف من البشر، ولا تزال آثارهما محسوسة حتى يومنا هذا.



أودى القصف بحياة ما يُقدر بـ١٤٠ ألف شخص في هيروشيما، و٧٤ ألفًا آخرين في ناجازاكي. ويُقدر أن ٣٨ ألف طفل كانوا من بين القتلى.



وتقول تقارير الأمم المتحدة، إنه: "قبل 80 عاما تغير العالم إلى الأبد.. في لحظة واحدة اجتاحت النيران هيروشيما، وفقد عشرات آلاف الأشخاص حياتهم..

وعبرت البشرية عتبة لا عودة منها"، هذه العبارات استهلت رسالة أمين عام الأمم المتحدة في الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.



وقد قرأت الرسالة نيابة عنه في فعالية نصب هيروشيما التذكاري للسلام، إيزومي ناكاميتسو الممثلة السامية للأمين العام لشؤون نزع السلاح.

أكملت ناكاميتسو: "في الذكرى الثمانين، نتذكر من قضوا نحبهم، ونقف إلى جانب الأسر التي تحمل ذكراهم. ونُكرم الهيباكوشا الشجعان - الناجين - الذين أصبحت أصواتهم قوة أخلاقية من أجل السلام".

الواقع في غزة أكثر مأساوية وكارثية

وقبل نحو عامين، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها النازي على قطاع غزة.



وفي السياق، يؤكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني "حشد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توصل لليوم 687 ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 62,263 شهيدًا، وأكثر من 156 ألف جريح، في ظل إعلان أممي رسمي يؤكد تفشي المجاعة على نطاق واسع، ما يجعل الواقع الإنساني في القطاع أكثر مأساوية وكارثية.

غزة، تلفت 7 أضعاف المتفجرات التي ألقيت على هيروشيما، فيتو

وأشار عبد العاطي إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المعلنة لاحتلال ما تبقى من مدينة غزة وشمال القطاع، يتم تنفيذها بخطوات مدروسة لإحكام الطوق على مدينة غزة عبر السيطرة شرق شارع صلاح الدين وتدمير أحياء الزيتون والصبرة بما فيها المعالم التاريخية، ثم التوغل نحو الغرب من جهتي الشمال والجنوب وصولًا إلى البحر، وسط التدمير بمختلف انواع الأسلحة والمجازر لإجبار السكان علي النزوح القسري؛ في محاولة لتهجير قرابة مليون فلسطيني مجوَّع يتواجدون في مدينة غزة وشمالها نحو بقعة ساحلية ضيقة في وسط وجنوب القطاع، دونما الاكتراث لأوضاعهم المأساوية وعدم قدرتهم على النزوح مجددًا في ظل المجاعة وغياب وسائل النقل والفقر وانعدام المأوى أو مقومات الحياة.

استمرار عمليات التهجير القسري

وقال: إن أحياء الزيتون والصبرة في مدينة غزة، ومنطقتي جباليا البلد وجباليا النزلة، تتعرض منذ أكثر من أسبوع لحملة عسكرية عنيفة تُوصف بأنها الأشد منذ بداية الحرب، حيث يستخدم الاحتلال الطائرات المسيّرة (كواد كابتر)، والروبوتات الأرضية، إلى جانب القصف المدفعي والجوي الكثيف، ما تسبب في مجازر مروّعة بحق المدنيين وسط استمرار عمليات التهجير القسري وإطلاق النار المباشر على المواطنين. ولا يزال العديد من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض في ظل انقطاع الاتصالات وتضييق الخناق على طواقم الإنقاذ.



وأوضح عبد العاطي أن تصريح وزير الحرب الإسرائيلي المجرم بتسلئيل كاتس بأن العملية تهدف لتهجير السكان بالقوة يمثل اعترافًا صريحًا بارتكاب جريمة ترقى إلى التطهير العرقي.



يشار إلى أن المتفجرات التي ألقتها إسرائيل فوق غزة تخطت قنبلة هيروشيما بـ5 أضعاف، بل وصلت إلى 7 أمثال قنبلة هيروشيما.

لقد تجاوزت إسرائيل في حربها على قطاع غزة كل الدول والقوى التي ارتكبت مجازر بحق الشعوب، قديما وحديثا.

هيروشيما 3 أضعاف مساحة غزة

من جانبه، لفت مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب، الانتباه إلى أن: "أوكرانيا التي تتغنى أوروبا بصمودها كانت ستتبخر.. لو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرب إبادة عليها".

ويؤكد أن قنبلة هيروشيما الذرية فقدت بريقها الشيطاني، فالمدينة اليابانية التي تناهز مساحتها 3 أضعاف مساحة قطاع غزة تقريبا قصفتها أمريكا النووية عام 1945 بمتفجرات وزنها 13 ألف طن، أما قطاع غزة الفلسطيني المحاصر من الجميع، فقصفته إسرائيل بمتفجرات وزنها 79 ألف طن ولم تنته بعد.



في الأسبوع الأول من شهر أغسطس عام 1945، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما، دمرت المدينة وقتلت ربما 100 ألف شخص، ثم أُسقطت قنبلة ثانية على مدينة ناجازاكي بعد أيام قليلة، وكان لها الأثر المدمر ذاته.

146 ألف شهيد وجريح في غزة

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ويرتكب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.



وبمقارنة بسيطة، فقد دمرت مدينة "هيروشيما" اليابانية بقنبلة ذرية واحدة تعادل قوتها نحو 15,000 طن من مادة الـTN.T.



أما غزة، فقد تعرّضت، ومنذ عامين متواصلين عبر العدوان الصهيوني عليها، لقصف مكثّف بكمية متفجرات تجاوزت 100,000 طن، أي ما يعادل أكثر من سبع قنابل بحجم قنبلة هيروشيما!!

