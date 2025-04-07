حرقنا الأخضر واليابس وجعلناها هيروشيما، شهادات جنود الاحتلال على أساليب تدمير غزة

أصدرت منظمة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تقريرًا روى فيه جنود الاحتلال تفاصيل عن الأساليب التي انتهجتها القوات لفتح ما وصفوها بأنها "منطقة قتل" حول غزة من خلال تدمير أراض زراعية وإخلاء أحياء سكنية بأكملها في القطاع.

منظمة كسر الصمت تكشف جرائم الاحتلال فى غزة

تقرير منظمة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية، استند إلى شهادات جنود خدموا في غزة وشاركوا في عملية المنطقة العازلة، التي تم توسيعها ليكون عمقها ما بين 800 و1500 متر داخل القطاع بحلول ديسمبر 2024، والتي عملت القوات الإسرائيلية على المزيد من التوسيع لها منذ ذلك الحين، وفق رويترز.

ونقل تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، عن أحد القادة في سلاح المدرعات الإسرائيلي قوله: إن "الخط الحدودي منطقة قتل.. منطقة أكثر انخفاضًا.. أرض منخفضة... لدينا رؤية شاملة لها.. وهم كذلك".

جاءت شهادت الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يخدمون في غزة أواخر 2023 بعد دخول القوات الإسرائيلية القطاع مباشرة وحتى أوائل 2024. ولم تشمل أحدث العمليات لتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كبير.

غزة، فيتو

وتابع جنود الاحتلال، أن القوات استخدمت في المراحل المبكرة لتوسيع المنطقة الجرافات والحفارات الثقيلة، إلى جانب آلاف الألغام والمتفجرات، في تدمير نحو 3500 مبنى، بالإضافة إلى مناطق زراعية وصناعية كان من الممكن أن تكون حيوية في إعادة الإعمار بعد الحرب.

جندي إسرائيلي يعترف بتدمير الأخضر واليابس

كما نقل تقرير منظمة "كسر الصمت" عن جندي احتياط خدم في سلاح المدرعات الإسرائيلي قوله: "في واقع الأمر، كنا نأتي على الأخضر واليابس.. كل شيء... كل مبنى وكل منشأة". وأضاف جندي آخر، أن المنطقة بدت "مثل هيروشيما".

وأوضحت كسر الصمت، والتي أسسها مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين تهدف إلى رفع مستوى الوعي بتجربة الجنود التي تخدم في الضفة الغربية المحتلة وغزة، أنها تحدثت إلى جنود شاركوا في عملية الخط الحدودي ونقلت أقوالهم من دون ذكر أسمائهم.

كما وصف جندي من وحدة الهندسة القتالية الصدمة التي شعر بها عندما رأى الدمار الذي خلفه بالفعل القصف الأولي للمنطقة الشمالية من قطاع غزة عندما أرسلت وحدته لأول مرة لبدء عمليتها "للتطهير".

وتابع: "كان الأمر يتخطى حدود الواقع، حتى قبل أن ندمر المنازل عندما دخلنا. كان يبدو غير واقعي كما لو كنت في فيلم"، مضيفًا: "ما رأيته هناك حسبما بدا لي كان يتجاوز ما أستطيع تبريره إذا احتجت لفعل ذلك. الأمر يرتبط بمدى تناسب ذلك مع الواقع".

وتحدث الجنود لتقرير منظمة كسر الصمت، عن تجريف للأراضي الزراعية، منها أشجار الزيتون وحقول الباذنجان وغيرها، وذلك علاوة على تدمير مناطق ومنشآت صناعية من بينها مصنع لكوكاكولا وشركة للصناعات الدوائية.

كما حكى أحدهم عن "منطقة صناعية ضخمة ومصانع كبيرة تحولت إلى مجرد كومة من الركام والخرسانة المحطمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.