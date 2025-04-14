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خارج الحدود

أمريكا تسعى لتطوير قنبلة نووية أقوى 24 مرة من هيروشيما

انفجار قنبله نووية،
انفجار قنبله نووية، فيتو

 قال مسؤولون في الأمن القومي إن واشنطن على مقربة من تطوير قنبلة نووية أقوى بـ 24 مرة من تلك التي أُلقيت على مدينة هيروشيما اليابانية، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المسؤولون في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن القنبلة الجديدة من طراز "بي 13- 61" يتم إنجازها قبل الموعد المحدد بحسب ما كشف عنه متحدث باسم الإدارة الوطنية للأمن النووي، والذي كان من المفترض أن يكون بنهاية السنة المالية بعد سبعة أشهر.

 

وتعد القنبلة الجديدة من ضمن برامج تحديث الرؤوس الحربية السبعة لضمان موثوقية وفعالية المخزون النووي الأمريكي، وستوفر خيارات إضافية ضد أهداف عسكرية محددة أكثر صعوبة وواسعة النطاق، وهي نسخة مطورة من القنبلة النووية "بي 61".

وذكرت صحيفة صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية عام 2023، أن القنبلة "ستعزز ردع الخصوم"، في إشارة إلى مراجعة الوضع النووي لعام 2022 التي رصدت استمرار خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، في توسيع قواتهم النووية مع "زيادة اعتمادهم على الأسلحة النووية".

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