قانون حماية المستهلك، تعرف على الضوابط الجديدة للبيع بنظام التقسيط

تضمن قانون حماية المستهلك، عدة ضوابط يلتزم بها التجار حال البيع بنظام التقسيط حدد من خلالها الالتزامات الملزمة للمورد.



التزامات المورد حال البيع بالتقسيط

في هذا الصدد، نصت المادة 30 من القانون علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

حماية المستهلك: تعديل قانوني قادم يجعل شركة الشحن شريكا في مخالفة نقل السلع المغشوشة بالتجارة أونلاين حماية المستهلك: تعديل قانوني قادم يجعل شركة الشحن شريكا في مخالفة نقل السلع المغشوشة بالتجارة أونلاين

1- السعر الإجمالي للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4 - المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.



للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها

وللمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.



حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية

و في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات.

وذلك كله دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.



كما تسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.