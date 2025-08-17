الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار

أسعار السلع، فيتو
أسعار السلع، فيتو

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العام الماضي شهد اضطرابًا كبيرًا في سعر الصرف، حيث تجاوز الدولار في إحدى المراحل حاجز الـ70 جنيهًا، ما أدى إلى ندرة في السلع وارتفاع مستمر في الأسعار.

استقرار سعر الصرف 

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ مارس 2024 بدأ سعر الصرف يستقر ويتراجع تدريجيًا حتى وصل مؤخرًا إلى نحو 48 جنيهًا، وهو ما انعكس على دخول البضائع المتكدسة في المواني إلى الأسواق، لتعود الأسعار إلى حالة من الانضباط والاستقرار، مع توافر السلع بشكل ملحوظ.

تراجع معدلات التضخم

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، أطلق مبادرة جديدة بعد تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن التضخم انخفض من 29% في الربع المماثل من العام الماضي إلى 13% حاليًا، الأمر الذي استدعى العمل على تخفيض الأسعار لصالح المستهلك.

وأوضح السجيني أن الجهاز عقد اجتماعات مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة، حيث تم الاتفاق مع التجار والصناع على المشاركة في المبادرة عبر تخفيضات على مختلف السلع، مؤكدًا أن الاستجابة جاءت سريعة من معظم التجار على مستوى الجمهورية.

 

انخفاض كبير في أسعار السلع 

ولفت إلى أن نسب التخفيض تراوحت بين 5% و20% على السلع الغذائية، و20% إلى 25% على السلع الهندسية، إضافة إلى تخفيضات مماثلة في أسعار السيارات، مشددًا على أن هذه المبادرات تصب في صالح المواطن من جهة، وتدعم الصانع والتاجر من جهة أخرى عبر تنشيط دورة رأس المال.

